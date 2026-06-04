Венгрия на уровне постпредов одобрила переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия после достижения соглашения на уровне постпредов одобрила переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции с коллегой из Ирландии Михолом Мартином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Мадьяр (справа)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Петер Мадьяр (справа)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие на Украине в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права», — отметил господин Мадьяр (цитата по «РИА Новости»).

Венгерский премьер подчеркнул при этом, что «открыть главу переговоров — это совсем не то, что закрыть». Для закрытия «глав» Украине придется доказать, что она выполнила свои обещания, указал господин Мадьяр.

3 июня Петер Мадьяр говорил, что Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь по урегулированию на Украине. Он также предложил провести в Венгрии переговоры по этому вопросу. Политик не считает поставки оружия гарантией безопасности для Украины.

О внешнеполитических амбициях новых властей Венгрии читайте в материале «Венгрия поправила иностранные дела».