Россия потребует юридически закрепить обещание НАТО не расширяться на восток

Москва намерена добиваться от НАТО, чтобы альянс «на бумаге» закрепил обещание не расширяться на восток, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Бельгии. Вместе с тем российские власти будут добиваться отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, когда альянс пришел к соглашению о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Юридическое закрепление необходимо, поскольку «все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы», объяснили в посольстве.

В дипломатическом представительстве также заявили, что еще при объединении Германии лидеры стран НАТО обещали руководству СССР, что планов по продвижению альянса на восток у организации нет. Там заверили, что документальные подтверждения этих слов хранятся в государственных архивах западных стран, но, по версии посольства, они намеренно не публикуются.

На Западе отрицают, что НАТО когда-либо обещало СССР и России отказаться от расширения на восток. Руководители альянса утверждали, что такое решение могло быть принято только в письменном виде путем консенсуса всех стран блока.

Подробнее о том, как расширялся альянс,— в материале «Ъ» «Круги НАТО».

