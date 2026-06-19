Мадьяр настоял на исключении из декларации ЕС слов об ускоренном принятии Киева
Венгрия добилась исключения слов об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз в заявлении лидеров стран объединения по итогам двухдневного саммита в Брюсселе. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Фото: Laia Ros / Reuters
«В связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто»,— написал господин Мадьяр на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремисткой и запрещена).
Пункт заявления, связанный с вопросом о присоединении Украины к ЕС, выглядит так: «Европейский совет приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению Украины в Европейский союз и открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 года и надеется на открытие других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах».
Прошлый венгерский премьер Виктор Орбан выступал против членства Украины в Евросоюзе. Петер Мадьяр снял вето на официальное начало переговоров, однако выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. Взамен Киев согласился расширить права венгерского меньшинства в стране.
Снятие вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС произошло после того, как Киев согласился расширить права венгерского меньшинства в стране, что было ключевым требованием Будапешта. Венгрия неоднократно заявляла, что не поддержит членство Украины в ЕС до решения этой проблемы, в частности, касающейся использования венгерского языка в Закарпатье. Прежний премьер-министр Виктор Орбан так же выступал против ускоренного принятия Украины в Евросоюз, обосновывая это тем, что Украина не готова к членству и ее вступление станет обременительным для ЕС. Кроме того, Виктор Орбан считал, что ускоренная евроинтеграция Украины приведет к значительным финансовым затратам для венгерских семей.
Петер Мадьяр, ставший премьер-министром Венгрии в мае, изначально занял более примирительную позицию, сняв вето на формальное начало переговоров, но сохранил требование об отсутствии ускоренного вступления. Новый премьер подчеркивает, что процесс вступления в ЕС может затянуться на многие годы, как это было с Черногорией. Он также стремится к перезагрузке отношений с Брюсселем и Украиной, чтобы разблокировать доступ к выделенным для Венгрии европейским фондам, заблокированным из-за вопросов соблюдения верховенства права при предыдущем правительстве. В контексте этих переговоров Евросоюз объявил о разблокировке активов Венгрии на 16,4 млрд евро.