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Путин: РФ не против предоставления Украине статуса «ассоциированного члена» ЕС

Предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца наделить Украину статусом «ассоциированного члена» Европейского союза не касается России, заявил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ.

«Мы не против (предоставления Украине такого статуса.—- Ъ), пожалуйста. Мы против того, чтобы Европа превратилась в военный блок. Вот это вызывает нашу озабоченность»,— заявил Владимир Путин.

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Президент России отметил, что европейские лидеры могут помочь урегулированию украинского конфликта. Для этого они должны не поставлять оружие, а убедить согласиться на достигнутые в Анкоридже договоренности, уточнил он.

Предложенный Германией статус «ассоциированного члена» позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и встречах министров без права голоса. Представители Украины также смогут присутствовать в Еврокомиссии и Европарламенте.

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