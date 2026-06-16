Лавров предсказал «развал Евросоюза» после вступления Украины

Евросоюз может развалиться, если в него вступит Украина. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся. Так что много противоречивых тенденций»,— отметил глава российского дипведомства. По словам господина Лаврова, если ЕС намерен разрушить свою «экономическую многостороннюю структуру и стать военным блоком», то это может обернуться большими неприятностями.

«А если они хотят просто забыть про экономику, вот тогда Зеленского надо туда приглашать»,— считает глава МИДа. Господин Лавров отметил, что Евросоюз встраивает модернизацию в сфере своей безопасности против России, а включение Украины в ЕС будет, «безусловно, использоваться теми, кто хочет его милитаризировать».

Евросоюз и Украина 15 июня официально запустили переговоры о вступлении страны в ЕС на межправительственной конференции в Люксембурге. Еще одним претендентом на членство в ЕС стала Молдавия. Обе страны официально стали кандидатами на вступление в ЕС в 2022 году. В декабре 2025 года Украина и Еврокомиссия согласовали план из 10 пунктов, которые стране необходимо выполнить для вступления в ЕС. Как писал The Guardian, в основном они касаются борьбы с коррупцией. По мнению опрошенных изданием европейских официальных лиц, сейчас Киев выполнил лишь 15% от обещанных реформ.