Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии 15 июня

Все страны Евросоюза согласились начать первый этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Переговоры начнутся 15 июня во время межправительственной конференции, добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«В понедельник мы откроем блок, посвященный основам, которые составляют основу процесса присоединения. Он охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства закона до сильных демократических институтов»,— написала госпожа фон дер Ляйен в соцсети Х.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, Молдавия — в марте того же года. Для одобрения заявок потенциальных участников требуется согласие всех 27 членов Евросоюза.

Венгрия выступала против вступления Украины в Евросоюз при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. После того как его сменил Петер Мадьяр, новое правительство Венгрии пообещало поддержать вступление Украины в ЕС, если улучшатся права венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом господин Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС.