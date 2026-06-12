Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии 15 июня
Все страны Евросоюза согласились начать первый этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Переговоры начнутся 15 июня во время межправительственной конференции, добавила она.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
«В понедельник мы откроем блок, посвященный основам, которые составляют основу процесса присоединения. Он охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства закона до сильных демократических институтов»,— написала госпожа фон дер Ляйен в соцсети Х.
Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, Молдавия — в марте того же года. Для одобрения заявок потенциальных участников требуется согласие всех 27 членов Евросоюза.
Венгрия выступала против вступления Украины в Евросоюз при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. После того как его сменил Петер Мадьяр, новое правительство Венгрии пообещало поддержать вступление Украины в ЕС, если улучшатся права венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом господин Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС.