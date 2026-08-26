Стубб назвал вступление Украины в Евросоюз лучшим исходом конфликта с Россией

Членство Украины в Евросоюзе — это лучший результат военного конфликта с Россией. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб, передает «РИА Новости». При этом, добавил он, Украине в переговорах о вступлении в сообщество «будет непросто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стубб

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Александр Стубб

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина — кандидат на вступление в ЕС с 2022 года. Первый этап переговоров о членстве страны в сообществе начался в июне этого года, он включает обсуждение реформ в области судебной системы, госуправления, демократических институтов и другие вопросы. Российские власти нейтрально относятся к желанию Украины стать членом ЕС, но выступают против сотрудничества страны с НАТО из-за риска расширения альянса на восток.