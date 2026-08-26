Стубб назвал вступление Украины в Евросоюз лучшим исходом конфликта с Россией
Членство Украины в Евросоюзе — это лучший результат военного конфликта с Россией. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб, передает «РИА Новости». При этом, добавил он, Украине в переговорах о вступлении в сообщество «будет непросто».
Александр Стубб
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Украина — кандидат на вступление в ЕС с 2022 года. Первый этап переговоров о членстве страны в сообществе начался в июне этого года, он включает обсуждение реформ в области судебной системы, госуправления, демократических институтов и другие вопросы. Российские власти нейтрально относятся к желанию Украины стать членом ЕС, но выступают против сотрудничества страны с НАТО из-за риска расширения альянса на восток.
В июне 2026 года президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европейскому союзу необходимо увеличить число членов с текущих 27 до 40, чтобы усилить свои позиции на мировой арене. Среди возможных будущих членов он упомянул Украину, Великобританию, Норвегию, Исландию, Турцию и Канаду. По мнению Стубба, расширение ЕС является лучшей европейской политикой за всю историю, поскольку европейское геополитическое влияние и автономия зависят от размера и масштаба блока.
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что мирное урегулирование конфликта на Украине стало ближе, чем когда-либо с февраля 2022 года, и работа над соглашением ведется по трём документам. Один из документов, рамочный договор из 20 пунктов, заменил прежний план США из 28 пунктов, некоторые положения которого, по словам Стубба, были неприемлемы для Украины. Он также призывал европейские страны продолжать военную и финансовую поддержку Украины, несмотря на возможные сложности с "перевариванием" мирного урегулирования Украиной.