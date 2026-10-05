FT: Украине в случае вступления в ЕС ограничат доступ к сельхозрынку и субсидиям

Брюссель «значительно ограничит» доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и выгодным фермерским субсидиям ЕС, если Киев станет членом блока. Эти ограничения призваны снизить опасения стран—членов ЕС, что Украина наводнит их рынки своим зерном и растительным маслом. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии с новыми предложениями по расширению ЕС.

«Масштабы и структура аграрного сектора Украины... а также очень высокий уровень производительности обосновывают рассмотрение адресных мер, которые бы существенно ограничили финансовую поддержку и доступ на рынок для таких продуктов, как пшеница и зерновые»,— говорится во внутреннем документе Еврокомиссии. Сейчас ЕС в рамках общей сельскохозяйственной политики выделяет своим членам до €55 млрд в виде субсидий. Однако, как следует из документа, Украина получит лишь незначительную часть этих средств.

В качестве компенсации таких ограничений Брюссель обещает помочь Украине вернуть доступ к ее «историческим экспортным рынкам» за пределами Европы — например, в странах Азии и Африки. В том же документе Еврокомиссия называет Украину, Молдавию, Черногорию и Албанию лидерами среди всех кандидатов на вступление в ЕС. Для этих стран будут разработаны индивидуальные «дорожные карты» вступления в блок, что должно ускорить процесс.

Подробнее — в материале «Евросоюз расширится потихоньку».

Алена Миклашевская