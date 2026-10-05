FT: Украине в случае вступления в ЕС ограничат доступ к сельхозрынку и субсидиям
Брюссель «значительно ограничит» доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и выгодным фермерским субсидиям ЕС, если Киев станет членом блока. Эти ограничения призваны снизить опасения стран—членов ЕС, что Украина наводнит их рынки своим зерном и растительным маслом. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии с новыми предложениями по расширению ЕС.
«Масштабы и структура аграрного сектора Украины... а также очень высокий уровень производительности обосновывают рассмотрение адресных мер, которые бы существенно ограничили финансовую поддержку и доступ на рынок для таких продуктов, как пшеница и зерновые»,— говорится во внутреннем документе Еврокомиссии. Сейчас ЕС в рамках общей сельскохозяйственной политики выделяет своим членам до €55 млрд в виде субсидий. Однако, как следует из документа, Украина получит лишь незначительную часть этих средств.
В качестве компенсации таких ограничений Брюссель обещает помочь Украине вернуть доступ к ее «историческим экспортным рынкам» за пределами Европы — например, в странах Азии и Африки. В том же документе Еврокомиссия называет Украину, Молдавию, Черногорию и Албанию лидерами среди всех кандидатов на вступление в ЕС. Для этих стран будут разработаны индивидуальные «дорожные карты» вступления в блок, что должно ускорить процесс.
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Предложенная конструкция означает, что сближение Украины с ЕС может идти поэтапно: доступ к отдельным преимуществам единого рынка возможен еще до полного присоединения, тогда как наиболее чувствительные экономические режимы будут открываться постепенно. Поэтому формальное членство не обязательно будет означать немедленное получение всех преимуществ общей сельскохозяйственной политики; для украинских фермеров это создает отдельный переходный период с различными условиями доступа к рынку и поддержке.
Аграрный вопрос уже становился предметом защитных решений ЕС. В 2023 году Еврокомиссия продлевала запрет на экспорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять приграничных стран, а в январе 2024 года готовила изменения, позволявшие этим государствам ограничивать импорт украинской сельхозпродукции. На этом фоне ограничения при будущей интеграции выглядят как способ совместить продвижение Украины к единому рынку с возможностью защищать фермеров стран ЕС от резкого усиления конкуренции.