Украине придержат дверь

15 июня в Люксембурге Украина и Молдавия продвинутся на один шаг вперед в переговорах по присоединению к Евросоюзу — будет официально объявлено об их начале. Однако о скором расширении ЕС речи пока не идет. Более того, многие европейские лидеры дают понять, что полноценное членство Киеву пока вообще не грозит, и обсуждают усеченные модели интеграции без права голоса в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Расширение зависит не от сроков, а от изменений. Впереди — решающие месяцы, и Украине необходимо последовательно проводить реформы. Это может быть нелегко, но одно ясно: место Украины — в Европе»,— объявила в начале июня еврокомиссар по расширению Марта Кос во время своего визита в Киев. В понедельник, 15 июня, в Люксембурге во время межправительственной конференции Киев и идущий в связке с ним Кишинев станут еще на один шаг ближе к ЕС.

Впрочем, пока речь идет об одном из многочисленных технических этапов присоединения. Оно начинается с подачи заявки на вступление — ее Киев направил европейским партнерам 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала СВО. Еще через несколько дней подала заявку и Молдавия. Летом того же года обе страны получили статус кандидатов.

А дальше процесс забуксовал. В том числе потому, что свое вето наложила Венгрия. Будапешт не устраивало, как в украинском Закарпатье не соблюдаются права венгерского меньшинства (см. “Ъ” от 19 мая). И только когда украинская сторона согласилась внести необходимые изменения в законодательство, Венгрия сняла свои возражения.

После формального объявления об открытии переговоров в июне 2024 года обе страны только теперь дошли до их содержательной части. Это самый затянутый и технически сложный этап. Переговорный процесс будет разбит на 35 глав — отдельные главы посвящены, в частности, внешней политике, рыболовству, образованию и культуре, налоговой политике. По каждому из направлений уже существует обширный европейский законодательный опыт, и страна-кандидат должна гармонизировать, то есть привести в соответствие, свои законы с законами ЕС еще до вступления. Для этого и предусмотрены переговоры.

35 глав сгруппированы в 6 переговорных блоков — кластеров. И в понедельник ЕС откроет с Украиной, а затем и с Молдавией первый и самый трудный кластер: верховенство права и фундаментальные права, функционирование демократических институтов, реформа госуправления, судебная система, госзакупки; статистика; финансовый контроль. Придется доказывать, что во всех этих темах две постсоветские республики соответствуют требованиям ЕС. По европейским правилам этот кластер открывается первым, а закрывается — последним.

«Открыть главу переговоров — это совсем не то, что закрыть»,— недвусмысленно намекнул венгерский премьер Петер Мадьяр.

О том, что дальнейший процесс может растянуться на годы — а скорее всего, на десятилетия, прямо говорят многие европейские политики. О том же свидетельствует и опыт других стран, подававших заявки на вступление. Турция подала свою заявку еще в 1987 году, Черногория — в 2008-м, Сербия — в 2009-м, но все они пока остаются за бортом Евросоюза.

Идея искусственно ускорить переговоры категорически не нравится многим действующим членам ЕС. Поэтому как шаг навстречу Украине, а возможно, и другим кандидатам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил согласовать модель «ассоциированного членства». В европейском праве такого понятия до сих пор не было. То есть это не членство, а что-то вроде гостевого формата, возможно, промежуточного, при котором Киев получил бы частичный доступ к рынку и бюджету ЕС, а украинские делегаты могли бы участвовать в работе Европейского совета, Совета ЕС и Европарламента — но без права голоса.

Инициативу канцлера оценил в ходе ПМЭФ президент РФ Владимир Путин. «Мы не против, пожалуйста,— обозначил он.— Мы против того, чтобы Европа превратилась в военный блок. Вот это вызывает нашу озабоченность». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял: «Украине не нужно символическое членство в ЕС».

Галина Дудина