Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призвал страны НАТО как можно скорее вернуться к пониманию того, что Россия является частью Европы, и возобновить с ней прямой диалог. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

Политик подчеркнул, что необходимо стремиться к равновесию, которое ранее существовало между Россией и Европой. Он отметил, что сейчас не видит признаков угрозы со стороны России для Германии, и назвал недавние заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о российских беспилотниках над территорией страны «фейковыми новостями». По мнению господина Крупаллы, вокруг этой темы искусственно создавалась картина угрозы, которой не было, а подобные заявления лишь подогревают напряженность и отвлекают от поиска политического выхода из кризиса.

Крупалла также выразил надежду, что Фридрих Мерц начнет налаживать прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным, что может создать пространство для деэскалации.