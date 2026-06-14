The Guardian: Украина провела 15% необходимых для вступления в ЕС реформ

В декабре 2025 года Украина и Еврокомиссия согласовали план из 10 пунктов, которые стране необходимо выполнить для вступления в ЕС. В основном они касаются борьбы с коррупцией. Сейчас Киев выполнил лишь 15% от обещанных реформ, считают европейские официальные лица, опрошенные The Guardian.

Документ призван ускорить реализацию антикоррупционной политики и политики верховенства права на Украине перед вступлением в ЕС, отмечалось в заявлении ЕК. Соглашение предусматривает обширные поправки к Уголовно-процессуальному кодексу страны, укрепление независимости НАБУ и САП (антикоррупционных органов), а также реформу процедур назначения судей и прокуроров.

Собеседники издания допускают, что при желании Украина могла бы завершить «техническое обсуждение» вступления в ЕС в течение четырех лет. По их словам, идея «ассоциированного членства», предложенная немецким канцлером Фридрихом Мерцем, набирает обороты.

15 июня в Брюсселе должен открыться первый переговорный кластер о вступлении Украины в ЕС. Киев намеревался открыть сразу несколько переговорных кластеров до конца лета, однако европейские чиновники обеспокоены судьбой запланированных в стране реформ, отмечали источники Politico.