Туск: Польша выступает против льгот для Украины при вступлении в ЕС

Польша не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, заявил на брифинге премьер-министр страны Дональд Туск. Однако, по его словам, Варшава выступает против каких-либо преференций для Киева в этом процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Jack Taylor / Pool / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Jack Taylor / Pool / Reuters

«Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши», — сказал господин Туск (цитата по ТАСС). Он обратил внимание, что Варшава не собирается предоставлять никаких льготных тарифов со своей стороны.

15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге должен открыться первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Однако стремление властей Украины ускорить процесс евроинтеграции вызывает разногласия между Киевом и руководством ЕС, писало 9 июня Politico. Франция и Германия предлагают стране статус «ассоциированного члена» ЕС, который позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах объединения и встречах министров без права голоса.