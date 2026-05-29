Словакия выступила против членства Украины в ЕС до завершения конфликта с Россией

Словакия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз (ЕС) до завершения конфликта с Россией. Об этом заявил замглавы правящей партии страны Smer Любош Блаха.

«Прекращение войны — это лишь первое из целого ряда условий, которые должны быть выполнены, чтобы мы могли вообще рассматривать вопрос о вступлении этой страны в ЕС»,— уточнил господин Блаха в интервью «Известиям».

Политик добавил, что в Словакии негативно воспринимают принятие Украины в ЕС в обход стандартных процедур. По его словам, при вступлении в сообщество сама Словакия сталкивалась с жесткими условиями. Любош Блаха также пояснил, что ЕС собирается использовать Украину в статусе члена сообщества в борьбе с Россией.

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС в первые месяцы лета. Статус кандидата страна получила еще в 2022 году, стать членом ЕС рассчитывает к 2030-му.