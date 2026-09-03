Мадьяр: Венгрия не поддержит ускоренное вступление какой-либо страны в ЕС

Венгрия не поддерживает процедуру ускоренного вступления ни для одной из стран-кандидатов. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Заявление господина Мадьяра прозвучало после того, как Венгрия 2 сентября в очередной раз заблокировала переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, сообщало Euractiv со ссылкой на источники. Представители республики заявили, что власти Украины должны выполнить двустороннее соглашение о правах этнических венгров.

Переговоры о вступлении стран могут продолжаться только при согласии всех 27 стран ЕС. Лидеры европейского объединения планируют обсудить вопрос расширения ЕС на следующей встрече в октябре, отмечало издание.

Украина и Молдавия официально стали кандидатами на вступление в ЕС в 2022 году. Несмотря на то что господин Мадьяр заявляет об отказе способствовать ускоренному вступлению стран в Евросоюз, премьер-министр в июне снял вето на официальное начало переговоров о присоединении Киева.

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