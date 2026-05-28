Переговоры о вступлении Украины в ЕС запланировали на июнь и июль

Открытие первого «кластера» переговоров по принятию Украины и Молдавии в Евросоюз ожидается в июне, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. В общей сложности запланировано 33 таких «кластера».

«Я ожидаю, что мы сможем открыть первый кластер (переговоров.— "Ъ") в июне. А все остальные кластеры — в июле»,— рассказала госпожа Кос Financial Times. Конкретные даты пока не названы.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. В июне 2024-го стартовали переговоры о вхождении страны в состав объединения. И Украина, и Молдавия рассчитывали завершить переговоры уже к 2030 году. Этот же срок называла глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Помимо этого статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. ЕС в этом году также планирует переговоры с Черногорией.