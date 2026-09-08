Лавров: Трамп считает вопрос вступления Украины в НАТО закрытым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Трампа по поводу вступления Украины в НАТО остается неизменной, этот вопрос нужно закрыть. Именно на основе этого тезиса строилось обсуждение президента РФ Владимира Путина с представителями американского лидера — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Суть того, что обсуждалось, опирается, это я могу смело вам сказать, опирается на позицию, которую президент Трамп еще сразу по возвращению в Овальный кабинет изложил по украинским делам»,— пояснил Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра». «Он, во-первых, сказал, чтобы даже забыли пытаться втягивать Украину в Североатлантический альянс. Он сказал, что это было ясно задолго до Путина. Вопрос закрыт и не надо его пытаться шевелить. Ну и второй элемент позиции Соединенных Штатов — признание реалий на земле».

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали в Москву и встречались с Владимиром Путиным 6 сентября. Как писала Financial Times, для переговоров они подготовили обновленные предложения по миру на Украине. Стороны назвали переговоры конструктивными. При этом, по данным Bloomberg, Россия настаивала, что мир возможен только на ее условиях, которые касаются в первую очередь территориальных вопросов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Какая идея ведет к миру».

Лусине Баласян