Politico: Мадьяр затормозил переговоры о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр затормозил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, пишет Politico со ссылкой на источники. Глава венгерского правительства считает, что процесс нужно замедлить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Marton Monus / Reuters Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: Marton Monus / Reuters

В середине июня страны ЕС единогласно одобрили начало первого этапа переговоров о евроинтеграции Киева и Кишинева. К середине июля Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров — в каждом из них стороны определяют, как кандидат на вступление в ЕС будет адаптировать законодательство под европейские нормы.

Politico пишет, что эти сроки могут сдвинуться из-за позиции Венгрии. Петер Мадьяр одобрил начало переговоров, однако выступил против того, чтобы они продвигались в ускоренном режиме. Источники издания утверждают, что Будапешт заблокировал отправку письма Еврокомиссии и Евросовету с единогласной позицией всех членов ЕС по этому вопросу. Этот шаг важен для дальнейшего продвижения переговоров.

Господин Мадьяр на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета на прошлой неделе объяснил свою позицию относительно ускоренного принятия Украины в ЕС. «Это послужило бы неверным сигналом для стран Балкан — Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые потратили годы на то, чтобы стать членами ЕС»,— сказал он.

Предыдущий венгерский премьер Виктор Орбан последовательно блокировал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Петер Мадьяр снял вето на начало переговоров — Киев в ответ согласился расширить права венгерского меньшинства на западе страны.