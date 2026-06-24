Politico: Мадьяр затормозил переговоры о вступлении Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр затормозил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, пишет Politico со ссылкой на источники. Глава венгерского правительства считает, что процесс нужно замедлить.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Фото: Marton Monus / Reuters
В середине июня страны ЕС единогласно одобрили начало первого этапа переговоров о евроинтеграции Киева и Кишинева. К середине июля Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров — в каждом из них стороны определяют, как кандидат на вступление в ЕС будет адаптировать законодательство под европейские нормы.
Politico пишет, что эти сроки могут сдвинуться из-за позиции Венгрии. Петер Мадьяр одобрил начало переговоров, однако выступил против того, чтобы они продвигались в ускоренном режиме. Источники издания утверждают, что Будапешт заблокировал отправку письма Еврокомиссии и Евросовету с единогласной позицией всех членов ЕС по этому вопросу. Этот шаг важен для дальнейшего продвижения переговоров.
Господин Мадьяр на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета на прошлой неделе объяснил свою позицию относительно ускоренного принятия Украины в ЕС. «Это послужило бы неверным сигналом для стран Балкан — Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые потратили годы на то, чтобы стать членами ЕС»,— сказал он.
Предыдущий венгерский премьер Виктор Орбан последовательно блокировал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Петер Мадьяр снял вето на начало переговоров — Киев в ответ согласился расширить права венгерского меньшинства на западе страны.
Предыдущий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно выступал против вступления Украины в Евросоюз, блокируя санкции ЕС и выделение средств. Его позиция по данному вопросу, а также по вопросу финансовой помощи Венгрии от ЕС, часто становилась предметом торгов и осложняла отношения с Брюсселем. Так, в декабре 2023 года он наложил вето на пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, а его действия порой вызывали удивление в Брюсселе.
Заявка Украины на членство в ЕС была подана в феврале 2022 года. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус кандидатов. Процесс вступления разделяется на 35 переговорных глав, сгруппированных в 6 кластеров, которые включают вопросы верховенства права, функционирования демократических институтов, реформы госуправления, судебной системы, госзакупок, статистики и финансового контроля. Первый кластер открывается первым, а закрывается последним. В декабре 2025 года Украина и Еврокомиссия согласовали 10 пунктов для вступления в ЕС, в основном касающихся борьбы с коррупцией, из которых Киев на текущий момент выполнил лишь 15%.