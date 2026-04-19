Вице-спикер парламента: Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что Словакия может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если конфликт, связанный с энергетикой, между Киевом и Братиславой будет усиливаться.

По словам господина Гашпара, Словакия настаивает на выполнении всех условий для членства в ЕС, которым Украина на данный момент не соответствует. «Действительно, энергетика и вопросы помощи Украине являются чувствительными темами и могут приводить к напряженности»,— сказал вице-спикер в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что правительство Роберта Фицо занимает более критическую позицию по отношению к Киеву, чем его предшественники.

27 января Украина прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба», объяснив это техническими повреждениями. Словацкие власти расценили этот шаг как политический шантаж, утверждая, что магистраль находится в рабочем состоянии.