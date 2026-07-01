Венгрии нашлась замена

1 июля Ирландия вступила в права председателя ЕС на ближайшие полгода. С одной стороны, Дублину вроде бы повезло: с авансцены в ЕС, к облегчению многих, ушел премьер Венгрии Виктор Орбан, чье вето не раз становилось препятствием на пути принятия важных решений в ЕС. Но, с другой стороны, с приближением предвыборной кампании во Франции, где во всех опросах лидирует крайне правое «Национальное объединение», в ЕС множатся опасения, что президент Эмманюэль Макрон и его потенциальные преемники станут чересчур осторожны по вопросу темпов вступления в ЕС Украины и займут более жесткую позицию в отношении амбициозного семилетнего бюджета ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francois Lenoir / Reuters Фото: Francois Lenoir / Reuters

«Когда слышишь, как (венгерские министры.— “Ъ”) говорят сейчас, чуть не падаешь со стула, потому что это полная противоположность тому, что было раньше. Произошел полный разворот в отношении верховенства права, произошел полный разворот в отношении основополагающих принципов Европейского союза… и это открывает для нас новые возможности»,— не скрывал своей радости в беседе с Politico министр Ирландии по европейским делам Томас Бирн накануне вступления его страны в права председателя ЕС на следующие шесть месяцев.

С уходом Виктора Орбана, неизменно имевшего собственное мнение по таким, например, вопросам, как помощь Украине и антироссийские санкции, и не раз применявшего право вето или как минимум им угрожавшего, многие в ЕС вздохнули с нескрываемым облегчением. В том числе и в Дублине, который, по словам министра Бирна, решил воспользоваться «уникальным окном возможностей» для продвижения некоторых из самых важных нерешенных вопросов объединения.

Прежде всего речь идет о дальнейшем расширении Евросоюза, которого не случалось с 2013 года, тогда в его состав приняли Хорватию, что, кстати, произошло, когда Ирландия завершала свой предыдущий срок на посту председателя.

Кандидат номер один в новые члены ЕС — это Черногория. «Я уверен, что расширение ЕС под председательством Ирландии сделает исторические шаги вперед, основанные на заслугах, и я не сомневаюсь, что Черногория останется в авангарде»,— заявил постпред Черногории при ЕС Петар Маркович.

Подгорица, по всеобщему мнению, и правда является самым подготовленным кандидатом в ЕС. Другое дело — Украина. 15 июня Брюссель открыл первый из шести переговорных кластеров с Киевом, и, как вскоре дали понять на Украине, уже в июле страна рассчитывает открыть и остальные пять кластеров. Как пояснил представитель страны при ЕС Всеволод Ченцев, пауза в переговорном процессе может демотивировать украинский парламент, которому предстоит проголосовать за довольно внушительное число реформ в рамках процесса вступления.

Распрощавшийся с Орбаном Брюссель может получить новое препятствие на пути евроинтеграции Украины.

Значительной угрозой для темпов переговоров о вступлении этой страны в блок станет Франция, которая весной 2027 года будет выбирать президента.

По данным Le Figaro, как раз 1 июля Совет министров Франции планировал назначить два тура президентских выборов на 18 апреля и 2 мая 2027 года. А значит, с конца осени, в разгар ирландского председательства в ЕС, во Франции будет полным ходом идти предвыборная кампания.

Как выразился один высокопоставленный дипломат в беседе с Politico, с ноября во Франции начнется «сезон глупостей» в предвыборной кампании, после которого у президента Эмманюэля Макрона не останется желания рисковать в вопросах, касающихся ЕС. Вряд ли стремление рисковать и выступать за противоречивые вещи, непопулярные у французов, окажется и у потенциальных преемников нынешнего главы Елисейского дворца.

«Если вы, Эдуар Филипп (французский экс-премьер, которого считают наиболее перспективным консервативным кандидатом.— “Ъ”), не станете предпринимать решительные шаги в отношении Украины непосредственно перед выборами. Это может сыграть на руку (лидеру крайне правого "Национального объединения" Жордану.— “Ъ”) Барделля»,— отметил упомянутый европейский дипломат.

Крайне правые уже весьма уверенно чувствуют себя в рейтингах — как неформальный лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, так и председатель партии Барделля (вопрос о том, кто именно станет партийным кандидатом в президенты, должен быть решен 7 июля). А их позиция по вступлению Украины в ЕС всегда была крайне негативной.

В частности, Барделля не раз говорил, что возможный прием этой страны станет «катастрофой для европейских фермеров»,— помимо роста конкуренции, они рискуют столкнуться еще и с сокращением дотаций от Брюсселя.

Кроме того, французский крайне правый тандем уже не раз обещал резко сократить вклад Франции в бюджет ЕС. Как раз сейчас в Брюсселе продолжаются бурные дискуссии относительно следующего семилетнего бюджета ЕС (с 2028 по 2034 год), политического соглашения по которому глава Европейского совета Антониу Кошта хочет добиться до конца 2026 года. Финансовый документ предполагает упор на конкурентоспособность и оборону, а также расширение ЕС и поддержку Украины и куда меньше средств на поддержку сельского хозяйства. И если некоторые столицы, которые получают из бюджета ЕС больше, чем вкладывают, поддерживают такой расклад, то другие государства, чаще оплачивающие общие расходы и прозванные «экономной группой», борются за их сокращение.

На фоне грядущих выборов во Франции и лозунгов крайне правых о расточительности аппарата в Брюсселе нынешний хозяин Елисейского дворца и многие центристские политики страны могут занять более жесткую позицию в отношении амбициозного финансового пакета и серьезно подорвать политическую обстановку вокруг бюджета ЕС. И это не сулит Дублину легкой жизни в ближайшие шесть месяцев.

Наталия Портякова