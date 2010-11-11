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19 июля, пятница
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Новости
00:01
Главные анонсы 19 июля
18/07
Трамп сообщил о сбитом в Ормузском проливе иранском беспилотнике
18/07
Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова
18/07
Россию и Германию призвали отменить визы для молодых и пожилых
18/07
СПЧ призвал избирком допустить всех сдавших необходимое количество подписей кандидатов
02:59
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево
02:48
Суд продлил арест дагестанскому депутату по делу о махинациях с землей
02:27
США пока не определились насчет санкций против Турции за покупку С-400
01:53
Завершено следствие по делу Александра Шестуна
01:47
Володин стал главой попечительского совета ВГИКа
01:29
Полиция не стала возбуждать дело из-за полученного женщиной по почте лекарства для ребенка
00:53
Один из трех отключенных энергоблоков Калининской АЭС включили в сеть
00:21
РЖД проверит информацию о поездке клиента BlaBlaCar в кабине машиниста
00:10
Инну Чурикову госпитализировали в Москве
18/07
Мэрия Москвы хочет взыскать с Церетели 55 млн рублей
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(обновлено: 18.07.2019)
Рынок удобрений
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Компания утвердила высокие дивиденды
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С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре
Активы украинского бизнесмена арестовали для обеспечения по иску ВТБ
Удобрения пошли в СПИК
Производители калия договариваются о льготах
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Тушить шахту не помогала даже вода
Расследованием трагедии в Соликамске займутся на федеральном уровне
«Уралкалий» готов к исключениям в Азии
Компания сделала скидку Китаю и может вернуться на биржи
«Фосагро» заработала на азоте
Новые мощности вышли на прибыль
«Уралкалий» поднял планку для Азии
Компания объявила потребителям минимальную цену
Европа стала ближе для аммиачной селитры из РФ
Ввозная пошлина на нее снизилась почти на треть
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия