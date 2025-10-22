ФАС: в России не обсуждается индексация внутренних цен на удобрения

Индексация цен на удобрения для российского рынка сейчас не обсуждается. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ее не планируют проводить до лета 2026 года.

«Постановлением правительства РФ от 16.10.2025 № 1610 ограничен вывоз отдельных видов минеральных удобрений с 01.12.2025 по 31.05.2026. Индексация цен на удобрения в указанный период в настоящее время не обсуждается»,— отметили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас цены на удобрения зафиксированы на уровне начала третьего квартала 2022 года. Производители удобрений неоднократно просили проиндексировать внутренние цены на продукцию на уровне 10-15%. По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева, власти планировали вернуться к этому вопросу в сентябре. Гендиректор «ФосАгро» Михаил Рыбников сообщал, что против идеи об индексации выступает Минсельхоз из-за возможного увеличения себестоимости продукции после повышения цен.