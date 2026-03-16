The Guardian: сбои поставок из-за войны в Иране особенно сильно ударят по Африке

Сбои в цепочках поставок из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива сильно повредят странам Африки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на мнение экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Это связано в первую очередь с тем, что африканские фермеры сильно зависят от импорта удобрений, так что проблемы с их поставками могут угрожать продовольственной безопасности региона.

По оценке UNCTAD, через Ормузский пролив идет 54% всех удобрений, поступающих в Судан. Для Сомали этот показатель составляет 30%, для Кении — 26%. В целом же примерно треть мировой морской торговли удобрениями идет через Ормузский пролив.

В UNCTAD отмечают, что перебои в поставках удобрений ведут к росту цен на них, что особенно скажется на бедных странах и группах населения. По их словам, экономика многих африканских стран особенно уязвима в этом отношении. Помимо проблем с удобрениями, негативное воздействие на эти страны оказывает и рост цен на энергоносители.

Яна Рождественская