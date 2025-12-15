«Есть успешные примеры защиты прав российских компаний за рубежом»

В судах РФ и лондонском арбитраже завершаются разбирательства структуры «Еврохима», одного из крупнейших производителей удобрений, с итальянскими подрядчиками строительства завода в Кингисеппе Ленинградской области. О том, почему иск был подан в российской юрисдикции, обязаны ли зарубежные компании исполнять решения судов РФ, и может ли быть достигнуто мировое соглашение, “Ъ” рассказал Алексей Станкевич, партнер юридической фирмы Orchards, представляющей интересы «Еврохим Северо-Запад-2».

— С чего начались судебные разбирательства с итальянскими подрядчиками?

— У «Еврохим Северо-Запад-2» (ЕХСЗ-2) были заключены два контракта на строительство завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе — с итальянской Tecnimont S.p.A., которая контролируется международным холдингом Maire S.p.A., и ее российской дочерней структурой «МТ Руссия». Первая должна была поставлять на проект иностранное оборудование, технологии и ноу-хау, а вторая заниматься непосредственно стройкой. Эти договоры связывало воедино соглашение, по которому обе компании выступали фактически как единый контрагент. Подписание состоялось в июне 2020 года.

По условиям проекта завершение строительства было запланировано на сентябрь 2023 года. Но уже к марту 2022-го отставание составляло порядка 300 дней. Подрядчики неоднократно пытались объяснить задержки внешними факторами наподобие пандемии COVID-19. А также настаивали на пересмотре цены, хотя она была твердо зафиксирована — и ЕХСЗ-2 в соответствии с ней выплатил им большой аванс: порядка 60% от стоимости контракта.

Когда весной 2022 года против России стали вводить санкции, «МТ Руссия» и Tecnimont использовали их как предлог для приостановки работ в одностороннем порядке. Параллельно они пытались добиться пересмотра условий контрактов, предлагая убрать твердую цену и оплачивать работы по факту.

Для ЕХСЗ-2 это означало рост стоимости примерно на €150–200 млн.

В итоге после неудачных многомесячных переговоров в августе 2022 года «МТ Руссия» и Tecnimont сообщили о намерении расторгнуть контракты. Причем от ЕХСЗ-2 они ждали еще и компенсации. «Еврохим Северо-Запад-2» не согласился с этим, и сам заявил о расторжении договоров, потребовав возмещения убытков за неотработанный аванс, упущенную выгоду, а также просрочку по контракту.

Общий размер требований составил €800 млн.

Подрядчики в ответ подали иск в арбитраж при Международной торговой палате (ICC) в Лондоне, поскольку его юрисдикция была прописана в контрактах. «Еврохим Северо-Запад-2» подал встречные требования, и началась тяжба, которая тянется до сих пор. Решение по ней ожидается не ранее середины 2026 года, но в целом она подходит уже к своему финалу.

— Зачем было обращаться еще и в российский суд?

— ЕХСЗ-2, будучи российской компанией, имеет право на защиту в национальной юрисдикции. В Арбитражно-процессуальном кодексе РФ есть ст. 248.1, суть которой простыми словами в следующем: если спор связан с санкциями, российская сторона вправе перенести его рассмотрение в российский суд, даже если в договоре указана иностранная подсудность.

Поэтому был подан иск к Tecnimont и «МТ Руссия» в Арбитражный суд Москвы. 27 ноября суд удовлетворил требования о взыскании компенсации на сумму более 171 млрд руб. Сейчас «Еврохим Северо-Запад-2» готовит заявления о признании и исполнении решения в дружественных юрисдикциях, включая меры по аресту активов. В рамках обеспечительных мер арестовано имущество на сумму около 9 млрд руб.— это часть аванса, подлежащая возврату. Кроме того, подан отдельный иск на сумму порядка 203 млрд руб. к головной компании Maire, которая выступала гарантом исполнения контрактов.

— Как может развиваться ситуация дальше?

— Основная цель ЕХСЗ-2 — завершение проекта без дополнительных рисков. Это важный объект для промышленности и продовольственной безопасности России и зарубежных рынков. В правовой плоскости задача — добиться исполнения судебных актов и возмещения причиненных убытков.

Есть успешные примеры защиты прав российских компаний за рубежом.

Один из наиболее резонансных примеров — решение суда ЮАР, который арестовал активы Google по иску телеканала «Спас» на 10 млрд руб.

Поэтому вероятность принудительного исполнения решений, в том числе в иностранных юрисдикциях, я оцениваю как реальную. Разумеется, остается возможность переговоров. Досудебное урегулирование всегда предпочтительнее при условии добросовестного поведения контрагентов.

— С чем связан недавний отзыв вами иска на 32 млрд руб.? Будут ли еще другие отзывы?

— Это технический процессуальный шаг, который не влияет ни на основной иск к Tecnimont и «МТ Руссия», ни на требования к Maire. Правовая стратегия остается прежней.

— Вы видите реальные результаты ваших действий в российских судах?

— Реальный результат уже есть — Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу «Еврохим Северо-Запад-2» 171 млрд руб. Это полноценное судебное решение, которое подлежит исполнению. Что касается утверждений Maire о его «неисполнимости» за рубежом — предлагаю ориентироваться не на заявления в прессе, а на практику.

— Каких еще решений судов вы ожидаете в ближайшее время?

— Последним решением, которого мы ждали, стал запрет Tecnimont и «МТ Руссия» продолжать арбитраж в Лондоне в рамках спора с «Еврохим Северо-Запад-2». Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил, что рассмотрение спора в арбитраже на территории недружественного государства создает препятствия для доступа российской стороны к правосудию. С момента принятия решения 10 декабря у ответчиков есть десять дней на исполнение предписания суда — в противном случае будет начислена судебная неустойка на сумму, эквивалентную около 78 млрд руб. Но даже если они не отзовут свои иски, то любые решения арбитража ICC не будут признаны и исполнены на территории РФ и в странах, связанных с Россией договорами о правовой помощи. До конца года новых исков не ожидаем. Возможны в самом начале следующего — обеспечительные, в том числе трансграничные, в других юрисдикциях.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко