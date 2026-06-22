Кассация подтвердила взыскание 171 млрд руб. с Tecnimont в пользу «ЕвроХима»

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о взыскании с итальянской Tecnimont SpA и ее российской «дочки» ООО «МТ Руссия» более 171 млрд руб. в пользу ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2». Таким образом, кассационная жалоба ответчиков была отклонена.

Спор связан с проектом строительства завода по производству удобрений в Ленинградской области. В 2020 году «ЕвроХим» заключил с Tecnimont и «МТ Руссия» договоры на проектирование, поставку оборудования и строительство завода. В 2022-м подрядчики приостановили исполнение контрактов, сославшись на антироссийские санкции ЕС, после чего «ЕвроХим» расторг договоры, сославшись на нарушения подрядчика: отказ от выполнения услуг, неисполнение существенных обязательств.

По контракту строительство должно было завершиться в сентябре 2023 года, тогда же, по расчетам заказчика, должен был начать функционировать завод. После разрыва контрактов «ЕвроХим» заключил замещающие договоры с новыми подрядчиками, а срок окончания строительства сдвинулся на февраль 2026 года. За этот период — с сентября 2023 года по февраль 2026 года — заказчик решил взыскать с первоначальных подрядчиков упущенную выгоду. В сентябре 2025 года «ЕвроХим» подал в арбитражный суд Москвы иск к «МТ Руссия» на 202,7 млрд руб., а через месяц соответчиком привлекли и Tecnimont. В декабре суд частично удовлетворил иск «ЕвроХима», признал его отказ от договоров правомерным и взыскал с ответчиков солидарно 171 млрд руб., в том числе 8,1 млрд руб. неотработанного аванса, 3,8 млрд руб. процентов и 159,2 млрд руб. убытков.

В январе 2026 года «ЕвроХим» обжаловал в апелляции отказ во взыскании оставшихся 31,54 млрд руб. Ответчики, в свою очередь, просили отменить решение и оставить иск без рассмотрения, ссылаясь на оговорку в контракте о передаче споров в арбитраж ICC. Но апелляция отклонила жалобы, оставив решение первой инстанции без изменений, а теперь его подтвердила и окружная кассация.

Варвара Кеня