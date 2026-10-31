При атаке БПЛА в Киржачском округе повреждены два частных дома
Одна из деревень в Киржачском округе попала под удар беспилотников. При атаке повреждены два двухэтажных частных жилых дома и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.
По словам господина Авдеева, при ударе обошлось без пострадавших. Жителей домов эвакуировали. На месте ЧП работают оперативные службы.
Сколько всего БПЛА сбили над регионом, губернатор не уточнил. Всего за ночь над Россией уничтожены 433 беспилотника.