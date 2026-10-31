Вблизи Москвы сбиты два беспилотника
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. По данным Росавиации на 10:54, по согласованию с «соответствующими органами» работают московские аэропорты Шереметьево и Внуково.
В ночь на 31 октября над российскими регионами сбили 433 беспилотника. Одна из самых массированных атак пришлась на Ростовскую область, там уничтожены более 90 дронов.