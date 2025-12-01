«Еврохим» запустит производство удобрений в Казахстане

Дочерняя компания российского «Еврохима» — «Еврохим-удобрения» — в 2025 году запустит в Жамбылской области Казахстана производство серной кислоты, а в 2026 году — завод по выпуску сложных удобрений. Об этом сообщил глава региона Ербол Карашукеев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

«"Еврохим-удобрения" до конца года планирует запуск первого этапа по производству 800 тыс. тонн серной кислоты, а в 2026 году будет введен завод по производству сложных удобрений мощностью 1 млн тонн в год»,— сказал господин Карашукеев (цитата по ТАСС).

Как указано на сайте головной компании, «Еврохим-удобрения» ведет добычу фосфоритной руды на месторождениях Кок-Джон и Гиммельфарбское в Жамбылской области.