Экспортная погрузка удобрений за 10 месяцев по сети РЖД выросла более чем на 20%

Погрузка химических и минеральных удобрений по сети РЖД в январе — октябре 2025 года составила 35,6 млн тонн. Это на 21,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Из общего объема 29,6 млн тонн были отправлены в порты, что на 18,5% больше, чем в сентябре-октябре 2024 года. В порты Северо-Запада направлено 26,2 млн тонн удобрений, что на 21,8% больше, чем в прошлом году. В порты Юга отправлено 3,3 млн тонн, что на 0,8% меньше. На экспорт через пограничные переходы было отправлено почти 6 млн тонн химических и минеральных удобрений (+38,1%).

Лидерами по объему погрузки стали Пермский край (15,7 млн тонн, +4%), Мурманская область (12,7 млн тонн, +2,4%) и Вологодская область (5 млн тонн, +17,9%).

Суммарно за 10 месяцев погрузка химических и минеральных удобрений на сети РЖД составила 58,5 млн тонн, превысив показатель за аналогичный период 2024 года на 4,7%. При этом погрузка за октябрь этого года выросла на 6,6%, до 6 млн тонн.