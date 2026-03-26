Глава РАПУ оценил загрузку заводов по производству удобрений в России
Российские заводы по производству удобрений «работают с практически полной загрузкой», заявил председатель Ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. По его словам, свободных мощностей для наращивания выпуска сейчас нет.
Андрей Гурьев
При этом компании получают запросы на новые поставки, добавил господин Гурьев. «У нас всегда поступают»,— сказал он журналистам на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по ТАСС).
По данным Росстата, в 2025 году Россия увеличила выпуск минеральных удобрений на 5,3%, до 30,5 млн т. В частности, выпуск аммиака вырос на 2,8%, до 18,6 млн т.
