Глава РАПУ оценил загрузку заводов по производству удобрений в России

Российские заводы по производству удобрений «работают с практически полной загрузкой», заявил председатель Ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. По его словам, свободных мощностей для наращивания выпуска сейчас нет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом компании получают запросы на новые поставки, добавил господин Гурьев. «У нас всегда поступают»,— сказал он журналистам на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по ТАСС).

По данным Росстата, в 2025 году Россия увеличила выпуск минеральных удобрений на 5,3%, до 30,5 млн т. В частности, выпуск аммиака вырос на 2,8%, до 18,6 млн т.

