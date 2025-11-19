Удобрения отделили от ограничений

«Еврохим», один из крупнейших производителей удобрений, получил шанс улучшить позиции в Европе, где последние годы испытывал сложности. Как постановил суд ЕС, санкции против основателя компании Андрея Мельниченко на нее не распространяются. Но восстановление отношений с контрагентами быстрым не будет, говорят юристы.

Швейцарская EuroChem Group AG — головная структура «Еврохима» — сообщила о том, что, согласно постановлению суда ЕС (CJEU), компания не подпадает под санкции ЕС, введенные в отношении ее основателя Андрея Мельниченко. Постановление было принято 29 октября в рамках рассмотрения иска бизнесмена, добивающегося отмены ограничений.

В документе говорится, что средства и экономические ресурсы трастов Linetrust и Firstline Trust, управляющих акциями EuroChem Group AG, не заморожены.

Андрей Мельниченко (вместе с семьей занимает седьмое место в рейтинге Forbes с состоянием $17,4 млрд) попал под санкции ЕС в марте 2022 года. Он вышел из советов директоров подконтрольных ему компаний — угольного концерна СУЭК и «Еврохима», а также перестал быть их основным бенефициаром. Но санкции против бизнесмена, непрозрачные правила регулирования и отсутствие четких указаний со стороны ЕС привели к тому, что некоторые операторы, органы государств—членов ЕС и суды в иных странах приняли решение о приостановке деятельности «Еврохима» и заморозке его активов, говорится в сообщении компании.

Например, завод компании в бельгийском Антверпене был остановлен в марте 2022 года, и местным властям потребовалось несколько месяцев, чтобы подтвердить, что компания не находится под санкциями ЕС, что позволило ему возобновить работу. В Литве работа предприятия Lifosa приостанавливалась несколько раз. И только в 2024 году правительство Литвы сняло ограничения после завершения собственной экспертизы. Во Франции в июле 2025 года суд запретил банкам ING и Societe Generale осуществлять платежи в пользу «Еврохима», сославшись на возможные нарушения санкций ЕС.

В EuroChem Group AG рассчитывают, что новое постановление суда ЕС приведет к переоценке подхода к оценке контрагентского риска «Еврохима», и призывают всех партнеров, финансовые учреждения и компетентные органы принять решение во внимание. В российском «Еврохиме» дополнительные комментарии не дали.

Адвокат, советник инвестиционного банка Altus Capital Кира Винокурова называет решение суда «значимой юридической победой» для «Еврохима».

С 2022 года каждая страна ЕС на свое усмотрение интерпретировала санкции применительно к компании, из-за чего производителю приходилось фактически вести отдельные судебные и юридические споры в каждой из них. Сейчас, с постановлением суда ЕС, появилась надежда на выработку более согласованного подхода, говорит она. Но, считает госпожа Винокурова, даже с этим многое зависит от желания и решения самих европейских контрагентов. Управляющий партнер АБ «Гребельский и Партнеры» Александр Гребельский согласен, что у химической компании теперь есть предпосылки для улучшения взаимодействия с европейскими партнерами, но это будет происходить постепенно.

Как отмечает руководитель международной практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова, постановление суда ЕС в целом представляет собой «существенный правовой ориентир» для толкования и применения санкций ЕС. И для самой компании, которая сталкивалась с отказами в обслуживании, задержками платежей и нарушением цепочек поставок, это решение имеет существенные практические последствия. Теперь она может ожидать восстановления нормальных расчетов через европейские банки, возобновления стабильных поставок сырья и оборудования, а также снижения вероятности необоснованных остановок производственных мощностей, включая те, что ранее происходили в отдельных странах ЕС.

Алексей Гавришев, адвокат, управляющий партнер AVG Legal называет решение суда «первым за долгое время полноценным юридическим кислородом». «Компания несколько лет существовала в режиме токсичного актива: формально не под санкциями, но де-факто парализована из-за боязни национальных регуляторов ошибиться»,— напоминает он. И текущее решение суда для европейских партнеров — это не просто сигнал, а судебный ориентир, который уменьшает риски вторичных нарушений, подчеркивает юрист. Это значит, что кредитные организации, порты, поставщики и энергокомпании больше не смогут прикрываться избыточной осторожностью, из-за которой в 2022–2024 годах простаивали целые заводы. Но господин Гавришев также признает, что рассчитывать на мгновенное восстановление отношений нельзя и потребуются месяцы, чтобы банки и местные чиновники пересмотрели свои предыдущие блокировки. Зато, продолжает он, юридическая база теперь сильнее: любое дальнейшее ограничение операций «Еврохима» из-за «тени Мельниченко» будет выглядеть как нарушение права ЕС и приведет к новым искам, а значит, большинство государств перестанут рисковать.

Ольга Мордюшенко