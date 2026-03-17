Акции выросли на удобрениях

Акции российских производителей удобрений «Фосагро» (MOEX: PHOR) и «Акрона» с начала марта выросли на 8–9%, значительно обогнав индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) и обновив многолетние максимумы. Интерес инвесторов к этим эмитентам подстегивают проблемы с поставкой на мировой рынок из региона Персидского залива удобрений и сырья, используемого при их производстве. Однако аналитики консервативно относятся к перспективам дальнейшего роста котировок этих бумаг. В том числе из-за того, что дефицит продукции носит временный характер.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

17 марта на торгах Московской биржи акции российских производителей минеральных удобрений обновили многолетние максимумы. Котировки акций «Фосагро» достигали 7546 руб.— максимума с августа 2023 года. Стоимость акций «Акрона» достигала 20 846 руб., а на закрытие торгов составила 20 624 руб.— максимум с апреля 2022 года. С начала марта акции «Фосагро» подорожали на 9%, «Акрона» — более чем на 8%. За это время индекс Московской биржи (IMOEX) вырос менее чем на 2%.

Игра на повышение акций производителей минеральных удобрений была вызвана боевыми действиями в районе Персидского залива, которые привели фактически к блокировке Ормузского пролива.

Через эту артерию помимо нефти на мировой рынок поступал значительный объем как самих удобрений, так и сырья, необходимого для их производства. Как указывает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, около 40% азотных удобрений (21–22 млн тонн), поставляемых морским путем, проходит через Ормузский пролив.

Кроме того, эскалация конфликта привела к росту спотовых цен на природный газ в Европе выше $600 за 1 тыс. куб. м, из-за чего значительная часть европейских производителей удобрений начинает нести убытки. «Дальнейшие ограничения поставок СПГ из Катара приведут к росту цен на газ и сокращению предложения азотных удобрений на европейском рынке, что может вызвать рост цен на комплексные удобрения в тот момент, когда в Северном полушарии начинается весенний сезон внесения удобрений. Это может привести к значительному дефициту предложения и росту цен на с/х продукцию»,— поясняет эксперт.

Угрозу для рынка представляют и перебои в поставках серы, которая является значимым компонентом в себестоимости производства фосфорных удобрений. Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что страны Персидского залива поставляют на рынок около 25% этого минерала.

Рост стоимости акций российских производителей связан с надеждами инвесторов на улучшение финансовых показателей компаний.

Дополнительно оптимизм инвесторов поддерживает сообщение Politico об обращении главы Минсельхоза Венгрии в Еврокомиссию с просьбой временно отменить пошлины на импорт удобрений из России, что «открывает для российских компаний перспективы упрощения доступа на европейский рынок», считает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

Однако, по мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, текущие изменения стоимости акций производителей удобрений во многом объясняются не фундаментальным пересмотром инвесторами их долгосрочной стоимости, а «резким внешним шоком, связанным с нарушением глобальной логистики и ожиданиями дефицита удобрений». По его оценке, даже с учетом того, что акции «Фосагро» традиционно торгуются с лучшими мультипликаторами и сильной дивидендной историей, их справедливая стоимость находится в районе 7–8 тыс. руб. «Потенциал дальнейшего роста стоимости составит не более 5–10% и может расшириться до 10–20% только в случае дальнейшей эскалации и нового витка роста цен на удобрения»,— указывает Ярослав Кабаков. При этом акции «Акрона», по его мнению, переоценены на 30–40%, «их справедливая цена находится в диапазоне 14–16 тыс. руб.».

Вместе с тем, как только рынок убедится, что дефицит носит временный характер, цены на удобрения начнут корректироваться, а вслед за ними начнут снижаться и котировки производителей, отмечают эксперты. При этом акции «Акрона» выглядят наиболее уязвимыми к коррекции, тогда как «Фосагро» «благодаря более сильной фундаментальной базе, вероятно, пройдет фазу охлаждения рынка мягче», считает господин Кабаков.

Андрей Ковалев