Чистая прибыль «Уралкалия» за девять месяцев выросла в 2,7 раза

По итогам девяти месяцев выручка «Уралкалия» по РСБУ выросла на 21% в годовом выражении, до 219 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,7 раза, до 99,3 млрд руб.

Себестоимость продаж снизилась на 5%, до 96 млрд руб., прибыль от продаж выросла в 1,6 раза, до 105,6 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 1,5 раза и достигла 123 млрд руб., следует из отчетности.

Выручка от продаж увеличилась за счет роста объемов реализации и цен на калий, прокомментировали в «Уралкалии». Рост чистой прибыли компания обосновала доходами от курсовых разниц и «восстановлением ранее сформированных резервов».

«Уралкалий» — один из крупнейших производителей и экспортеров калия. Активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, которые находятся в пермских городах Березники и Соликамск. В июне «Уралкалий» заключил контракт на поставку хлористого калия в Китай.