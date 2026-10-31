Шнайдер прошла в финал теннисного турнира в Токио
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла Мию Поганкову из Словакии в полуфинале турнира категории WTA 500 в Токио. Игра продлилась 1 час 46 минут и закончилась со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу россиянки. В финале Шнайдер встретится с канадкой Лейлой Фернандес.
22-летняя Шнайдер занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA. Теннисистка выиграла пять турниров под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Roland Garros в этом году.
Турнир в Токио относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Его призовой фонд превышает $1,2 млн.