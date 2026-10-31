Шнайдер прошла в финал теннисного турнира в Токио

22-летняя Шнайдер занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA. Теннисистка выиграла пять турниров под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Roland Garros в этом году.