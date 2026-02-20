Владислава Баумгертнера просят сохранить

«Ъ» стало известно о скандале вокруг смерти бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, погибшего на Кипре при загадочных обстоятельствах. Бизнесмен пропал в средине января, а в конце прошлой недели его тело доставили в Россию для похорон. Однако в дальнейшем между родственниками возникло разногласие. Его старшие дети сомневаются, что отец погиб ненасильственной смертью и по данным «Ъ», обратились в полицию, попросив не выдавать разрешение на захоронение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Соответствующее заявление от двух старших совершеннолетних сыновей господина Баумгертнера, по сведениям «Ъ», поступило в ОВД «Царицыно» — по месту нахождения морга, куда из-за рубежа было доставлено тело не дожившего несколько дней до своего 54-летия предпринимателя.

19-летний Александр и 24-летний Роман Баумгертнеры, а также их мать, первая жена бизнесмена Ирина сомневаются в том, что их отец погиб во время тренировки по скалолазанию и попросили российских правоохранителей провести альтернативное расследование.

Как рассказал «Ъ» представляющие их интересы адвокат Денис Саушкин, господин Баумгертнер был официально объявлен пропавшим 7 января, после того, как предположительно отправился из дома на деловую встречу.

«При этом телефон Владислава оставался активным и 8 января — некто отвечал на сообщения с его устройства, — поведал господин Саушкин.

— На этом странные обстоятельства не заканчиваются, по неизвестной причине Владислав заселился в отель 7 января, находясь при этом в часе езды от собственного дома. 8 января он якобы отправился в поход, из которого не вернулся».

Адвокат добавил, что хотя СМИ назвали причиной смерти падение в ходе скалолазания, старшие сыновья и первая жена бизнесмена сомневаются в этом. «Они общались с отцом, знали, что у него имелись проблемы с коленом и страх высоты, преследовавший его на протяжении всей жизни, что ставит под сомнение эту версию», — сказал защитник.

Проживавший в последние годы на Кипре Владислав Баумгертнер пропал 7 января в провинции Лимасол. Поисковая операция началась 10 января. К ней привлекали британских военных. Тело обнаружили 14 января в ущелье на южном берегу острова между поселками Писсури и Авдиму. Господин Баумгертнер увлекался скалолазанием и, по предварительной версии, мог сорваться со скалы. Тело идентифицировали благодаря ДНК-экспертизе.

По словам господина Саушкина, с тела были взяты пробы, однако официальных результатов причин смерти по-прежнему нет. Полиция Кипра и британской военной базы еще продолжают свои расследования, утверждает юрист.

После того, как 14 февраля тело господина Баумгертнера доставили в Москву, его другие родственники, в том числе последняя бывшая жена Юлия (бизнесмен был женат четырежды и имеет детей от разных браков), приняли решение о кремации.

Как ранее сообщил СМИ знакомый предпринимателя Алексей Дозорцев, прощание с бизнесменом запанировано на Троекуровском кладбище 21 февраля, после чего его планируется кремировать. По данным «Ъ», несмотря на обращение в полицию старших сыновой его другие родственники все же смогли получить разрешение на выдачу тела.

Бывший гендиректор компании «Уралкалий» более десяти лет назад уже попадал в криминальные сводки. Его называли заложником так называемой «калийной войны», которая разгорелась летом 2013 года, после того как «Уралкалий» вышел из партнерства с «Беларуськалием», обвинив его в несанкционированной торговле удобрениями и последующем обвале цен на рынке. В Белоруссии в отношении Владислава Баумгертнера возбудили уголовное дело. Его обвиняли «злоупотреблении властью и служебными полномочиями».

26 августа 2013 года топ-менеджер был задержан в аэропорту Минска, откуда возвращался после встречи с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем. Он месяц провел в следственном изоляторе Белоруссии, после чего его перевели под домашний арест на съемной квартире. Позже белорусские следователи переквалифицировали действия предпринимателя на статью «хищение», которое причинило ущерб на сумму 100 миллионов долларов. Белорусские правоохранители утверждали, что Баумгертнер действовал не один, а вместе с экс-владельцем компании сенатором Сулейманом Керимовым. Однако в итоге последнему никаких претензий, даже заочно, не предъявили.

В ноябре 2013 года его выдали в России после того, как СКР на основании материалов белорусских коллег возбудил свое уголовное дело — об организации злоупотребления полномочиями (ч.3 ст. 33 ч.2 ст. 201 УК РФ). По нему Баумгертнеру грозило до 10 лет лишения свободы. На родине его в начале поместили под домашний арест, а затем отпустили под залог в 15 млн рублей. А в 2015 году дело прекратили, после чего Владислава Баумгертнер вернулся к бизнесу, возглавив компанию Global Ports — оператор специализированных морских контейнерных терминалов на российском рынке, которой руководил до 2017 года.

Мария Локотецкая