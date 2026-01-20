Правительство включило ПАО «Акрон» в перечень экономически значимых организаций

Правительство РФ включило ПАО «Акрон» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Сейчас в перечень ЭЗО входит 21 организация. Статус позволяет через суд временно приостановить корпоративные права иностранных холдингов: голосование на собраниях, распоряжение акциями и долями компании, получение дивидендов.

ПАО «Акрон» входит в группу «Акрон», которая занимается производством минеральных удобрений и добычей горно-химического сырья. Основным бенефициаром «Акрона» является Вячеслав Кантор. По данным на конец прошлого года, основную часть пакета он контролирует через люксембургскую Redbrick Investment S.a.r.l. — 34,16%, а 11,62% — через АО «Акрон Групп».

АО «Акрон Групп» вошло в первую редакцию перечня ЭЗО, которая была утверждена в 2024 году. Позже Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права Redbrick Investments в «Акрон Групп» по иску Минпромторга РФ.