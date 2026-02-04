Прощание с бывшим главой «Уралкалия» Баумгертнером пройдет в Москве

Тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера перевезут с Кипра в Москву, прощание и похороны пройдут в столице. Об этом сообщил «РИА Новости» знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев. Дата церемоний станет известна после оформления документов на Кипре и доставки тела в Москву.

Господин Баумгертнер пропал 7 января в районе Лимасола. Неделю спустя в ущелье между поселками Писсури и Авдиму обнаружили тело. Из-за сильного разложения полиция не смогла опознать его сразу. Сегодня анализ ДНК подтвердил, что тело принадлежит бывшему главе «Уралкалия».

Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. В последнее время он проживал в Лимасоле.