ФАС не зафиксировала повышение цен на удобрения в преддверии посевной кампании

В преддверии посевной кампании Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не зафиксировала повышения предельных цен на удобрения. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ФАС, служба проводит регулярный мониторинг цен на удобрения на российском рынке. В ведомство не поступали жалобы от сельхозпроизводителей.

По данным службы, крупнейшие российские производители удобрений согласовали с ФАС свои торговые политики с предельной ценой на продукцию. «К настоящему времени цены на удобрения остаются на уровне сентября 2022 года»,— отметили в ведомстве. В службе уточнили, что данный механизм позволит обеспечить аграриев удобрениями по доступным ценам.