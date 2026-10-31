Песков заявил о налаженном диалоге между омбудсменами России и Украины

Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного Украине города Херсон. С 27 октября до конца дня 1 ноября там действует режим тишины, необходимый для проведения гуманитарной миссии. Часть жителей смогли уехать из города на российскую или украинскую территорию, а те, кто пожелал остаться, получили гуманитарную помощь, в том числе питание, лекарства и средства гигиены. Миссия, по данным обеих сторон, прошла без инцидентов.