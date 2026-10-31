Песков заявил о налаженном диалоге между омбудсменами России и Украины
Песков: Лантратова и Лубинец наладили диалог и начинают доверять друг другу
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец установили хороший диалог и начинают доверять друг другу. Об этом рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это для правозащитной работы — хорошо»,— пояснил господин Песков. По поводу того, смогут ли омбудсмены в дальнейшем посетить заключенных в России и Украине, пресс-секретарь отметил, что стороны сначала должны утвердить такие договоренности.
«Потом, разумеется, каждому потребуется согласование с компетентными службами. Этот процесс многоступенчатый. Пока никаких договоренностей на этот счет нет»,— добавил Дмитрий Песков. По его словам, Дмитрий Лубинец впервые приезжал в Россию в должности омбудсмена, поэтому, «что называется, прецедент есть».
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного Украине города Херсон. С 27 октября до конца дня 1 ноября там действует режим тишины, необходимый для проведения гуманитарной миссии. Часть жителей смогли уехать из города на российскую или украинскую территорию, а те, кто пожелал остаться, получили гуманитарную помощь, в том числе питание, лекарства и средства гигиены. Миссия, по данным обеих сторон, прошла без инцидентов.