В правительстве допустили продление квот на экспорт некоторых удобрений

Правительство может продлить квоты на экспорт некоторых видов удобрений, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Текущие квоты на вывоз минеральных удобрений действуют до конца мая.

Господин Патрушев назвал стабильными цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке. «План приобретения удобрений, рассчитанный до конца мая, уже исполнен практически на 90%»,— сказал он на совещании о подготовке к весенним полевым работам (цитата по «Интерфаксу»).

Посевная площадь в этом году должна составить 83 млн га, рассказал Дмитрий Патрушев. «Итоги недавнего мониторинга подтвердили, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов»,— добавил он. По словам вице-премьера, показатель лучше средних значений за последние пять лет. Он поручил губернаторам следить за ходом сезонных полевых работ.

Квоты на экспорт удобрений были установлены в декабре 2022 года, затем их продлевали. Цель — обеспечить достаточное количество удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты — около 18,7 млн т. Мера не касается поставок удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

