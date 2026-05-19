Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания.

По итогам прошлого года «Уралкалий» увеличил выручку по МСФО на 10%, до 463,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 5,1 раза, до 149,6 млрд руб. Общий долг сократился в 1,7 раза, до 385 млрд руб.

В последний раз «Уралкалий» выплачивал дивиденды в 2023 году, но только на привилегированные акции, которыми владеет «Уралхим». Сумма выплат составила 105 млрд руб.