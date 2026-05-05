Удобрения завершают ралли

Котировки минеральных удобрений, взлетевшие в апреле за счет ажиотажа в Юго-Восточной Азии, начинают постепенно снижаться. Рост цен позволил России нарастить экспорт в стоимостном выражении, но физические поставки и производство снижаются из-за атак на заводы и инфраструктурных ограничений. Также на экспорт негативно влияют введенные правительством России ограничения, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Цены на минеральные удобрения на мировых рынках в мае могут скорректироваться при условии сохранения хрупкого перемирия на Ближнем Востоке, прогнозируют аналитики MMI. «После достижения пиковых уровней свыше $900 за тонну на базисе FOB Middle East и $800 за тонну на FOB Балтика рынок психологически перестраивается на снижение. Ожидается высвобождение запертых объемов из пролива и сезонное снижение спроса в Северном полушарии. В итоге котировки карбамида на Балтике в мае могут снизиться до $650–700 за тонну»,— говорит ведущий аналитик рынка удобрений MMI Кирилл Лашин.

В апреле катализаторами роста мировых цен стали масштабный тендер индийской IPL на закупку 2,5 млн тонн удобрений и заявления о планах прямой закупки у России 2,8 млн тонн карбамида. Они создали ажиотажный спрос в Юго-Восточной Азии.

По словам Кирилла Лашина, Индия была вынуждена выйти на рынок из-за падения собственного производства на 27%, до 1,8 млн тонн, в марте вследствие дефицита катарского СПГ. Ожидание итогов тендера, продолжает эксперт, заставляло других импортеров закрывать позиции по любым ценам, опасаясь, что индийские госкомпании поглотят весь доступный ресурс на спот-рынке в ущерб другим регионам.

По данным MMI, с 23 по 30 апреля стоимость карбамида на условиях FOB Балтика снизилась на 5%, до $790–830 за тонну в зависимости от вида. Аммиачная селитра подорожала на 1%, до $530–540 за тонну. Цены на аммофос выросли на 7%, до $868–850 за тонну, на диаммофос — сохранились на уровне предыдущей недели ($730–800 за тонну). Гранулированный хлористый калий подешевел на 7%, до $301–360 за тонну, сложные NPK-удобрения подорожали на 4%, до $500–530 за тонну.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка отмечает, что в первом квартале ключевые рынки азотных и фосфорных удобрений оказались в ситуации шока из-за конфликта на Ближнем Востоке. Доля стран Персидского залива в мировом экспорте карбамида составляет около 30%, в мировом экспорте фосфорных удобрений — около 18%. В результате за март-апрель 2026 года азотные удобрения в мире подорожали на 60–90%, фосфорные удобрения — на 20–25%.

По итогам первого квартала, по данным федерального центра «Агроэкспорт», экспорт удобрений из РФ в первом квартале вырос на 16%, до 9,6 млн тонн, стоимость поставок — $3,6 млрд. Крупнейшими импортерами оставались Бразилия ($340 млн, рост на 14%) и Индия ($338 млн, рост на 27%).

Но физические объемы поставок некоторых видов удобрений сокращались. По данным MMI, вопреки рыночным ожиданиям, совокупный экспорт азотных удобрений из РФ в марте 2026 года снизился. Поставки карбамида сократились на 9% год к году, до 900 тыс. тонн, а экспорт аммиачной селитры рухнул на 40%. Основным сдерживающим фактором стали не внешние факторы, а выбытие мощностей вследствие атак БПЛА на ключевые заводы, отмечает Кирилл Лашин. По данным Росстата, в марте химические компании сократили производство на 10% к аналогичному периоду прошлого года, до 5,5 млн тонн, за январь—март — на 1%, до 16,9 млн тонн. Наиболее сильно (на 18%) упал выпуск азотных удобрений.

По словам Кирилла Лашина, ситуация с экспортом усугубилась запретом на вывоз аммиачной селитры с 21 марта по 7 мая для защиты внутреннего рынка в период весеннего сева. Хотя в начале года экспорт опережал график на 3%, мартовский кризис производства и логистики нивелировал этот рост, оставив за Россией статус надежного, но ограниченного в объемах поставщика, говорит аналитик.

В целом, рассчитали в MMI, мировой баланс азотных удобрений к концу апреля не досчитался около 5 млн тонн карбамида и свыше 1 млн тонн аммиачной селитры. Господин Лашин отмечает, что блокировка Ормузского пролива привела к взрывному росту страховых премий, заперев в Персидском заливе суда с карбамидом в объеме более 1 млн тонн, а также вывела из оборота около 30% мирового экспорта, так как у Катара, Ирана и ОАЭ отсутствуют альтернативные пути вывоза. Саудовская Ma’aden была вынуждена перенаправить экспорт через порт Янбу на Красном море с использованием автотранспорта, что позволило сохранить лишь 10–20% от прежних объемов отгрузки, поясняет эксперт.

Ольга Мордюшенко