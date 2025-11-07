В реагентах смешались инвесторы

В составе владельцев «Инвест КЦ», управляющей компании крупнейшего в СНГ производителя цианида натрия — реагента для добычи золота — «Корунд-Циана», произошли изменения. Владевший с 2023 года 40% компании ЗПИФ «Проектные инвестиции-III», который может быть связан со структурами Владимира Палия, вышел из капитала, продав оставшиеся доли другому фонду. Аналитики считают бизнес «Корунд-Циана» перспективным с учетом высокого спроса и предстоящего расширения мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ЗПИФ «Проектные инвестиции-III» УК «Гамма Групп», который может быть связан с владельцем «ГЕМ Инвеста» Владимиром Палием, продал долю в производителе цианида натрия «Корунд-Циане». Контролирующее актив ООО «Инвест КЦ» 6 ноября сообщило, что принадлежавшие фонду 9,6% приобрел ЗПИФ «Рэвард Капитал» под управлением «СОЛИД Менеджмента», доля которого увеличилась до 49,2%.

ЗПИФ «Проектные инвестиции-III» и ЗПИФ «Рэвард Капитал» получили по 40% в «Инвест КЦ» в 2023 году. Прежде этими долями владели «ГЕМ Инвест» Владимира Палия и «Рэвард Инвест» бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Александра Раппопорта. В отчетности «ГЕМ Инвеста» за 2024 год УК «Гамма Групп» названа в числе кредиторов.

«Инвест КЦ» приобрел «Корунд-Циан» у экс-гендиректора СИБУРа Якова Голдовского в конце 2020 года. Стоимость сделки собеседники “Ъ” оценивали в $450–500 млн (см. “Ъ” от 14 января 2021 года). Часть средств предоставил банк «ФК Открытие» (прекратил деятельность в январе 2025 года в результате присоединения к БМ-банку). В 2023 году для рефинансирования долга «Инвест КЦ» открыл кредитные линии в Сбербанке, сказано в отчете компании. Поручителями по ним на конец 2024 год в том числе указаны «ГЕМ Инвест», «Рэвард Инвест», Владимир и Анатолий Палии, Александр Раппопорт.

ЗПИФ «Проектные инвестиции-III» заметно сократил долю в «Инвест КЦ» в сентябре 2025 года, продав 27,5% крупному производителю автохимии «Тосол-Синтезу», а 2,5% — совладельцу «Тосол-Синтеза» Дмитрию Уткину. Еще по 9,9% «Инвест КЦ» владеют Яков Василевский и Иосиф Хайцин, 1% у «Сбербанк Инвестиций».

В «Рэвард Инвесте» сообщили “Ъ”, что не участвуют в «Инвест КЦ» или сделке. Связаться с Александром Раппопортом и Анатолием Палием не удалось.

«Корунд-Циан» занимает первое место по поставкам цианида натрия в России и странах СНГ, текущая мощность производства — около 66 тыс. тонн цианистых солей в год. В РФ на долю компании приходится более 65% рынка. В мире компания входит в топ-10 производителей. Основные потребители продукции «Корунд-Циана» — компании золотодобывающего сектора, для которых цианид натрия является безальтернативным реагентом, использующимся в добыче. Выручка компании по итогам 2024 года выросла на 5%, до 16,9 млрд руб., чистая прибыль — в 2,4 раза, до 2,2 млрд руб.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что с учетом рекордных цен на золото на мировом рынке, а также высокой доли на нем российских производителей «Корунд-Циан», «безусловно, важнейший и стратегический актив». На рынке предприятие также считают перспективным с учетом того, что компания в ближайшей перспективе рассматривает возможность расширения мощностей. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что решение будет принято после завершения этапа проектирования (ожидается в начале 2026 года), а также анализа экономической целесообразности проекта. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что часть оборудования, необходимая для увеличения производства на 40 тыс. тонн, давно закуплена.

Сейчас спрос на цианид натрия в России опережает его производство. Выпуск по итогам 2024 года составил 84 тыс. тонн при потреблении на уровне 105 тыс. тонн. И, как отмечалось в обзоре рейтингового агентства НКР, потребление этого реагента будет расти, так как в эксплуатацию вводятся новые мощности по добыче золота и повышается доля проектов с трудноизвлекаемыми запасами. С другой стороны, возможности импорта ограничены: Китай, крупнейший производитель и потребитель цианида натрия в мире, наращивает внутреннее потребление, поясняли эксперты.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев