«Аль-Араби»: делегация США присоединится к переговорам по Ирану в Дохе
Во время вчерашнего визита делегации Катара в Иран на непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном был достигнут прогресс. Американская делегация сегодня присоединится к переговорам с иранской стороной в Дохе, сообщает «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, присутствие американских чиновников на переговорах «откроет путь к объявлению о возобновлении переговорного процесса» между Ираном и США. Как утверждает «Аль-Араби», стороны достигли соглашения по первоначальным мерам, касающимся иранской ядерной программы, судоходства в Ормузском проливе и финансовых стимулов для Ирана, при этом Китай и Россия выступают гарантами обсуждаемого соглашения.
США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В апреле стороны достигли соглашения о перемирии, но в июле Штаты возобновили удары по Ирану. По данным AP, удары могут продолжиться после проведения промежуточных выборов в США в начале ноября. The Wall Street Journal писал, что военное руководство США уже представило Дональду Трампу варианты нападения.