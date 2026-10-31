«Аль-Араби»: делегация США присоединится к переговорам по Ирану в Дохе

По словам собеседников издания, присутствие американских чиновников на переговорах «откроет путь к объявлению о возобновлении переговорного процесса» между Ираном и США. Как утверждает «Аль-Араби», стороны достигли соглашения по первоначальным мерам, касающимся иранской ядерной программы, судоходства в Ормузском проливе и финансовых стимулов для Ирана, при этом Китай и Россия выступают гарантами обсуждаемого соглашения.