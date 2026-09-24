Кремль переадресовал Минфину вопрос о налогах на металлы и удобрения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложенные Минфином налоговые изменения для производителей драгоценных и цветных металлов, а также удобрений. Он призвал обратиться к автору инициативы.
«Нужно обращаться в правительство, в министерство финансов. Они авторы проекта документа, и, соответственно, им это комментировать»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Минфин сегодня внес в правительство пакет бюджетных законопроектов. Он включает проект о федеральном бюджете на трехлетку и изменения в Налоговый кодекс. Ведомство предлагает ввести налог в 30% на дополнительный доход для отдельных организаций горно-металлургического комплекса, привязанный к мировым ценам на сырье. Для золота ставка составит 20%.
О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Доходы теряют блеск».
При таком режиме налоговой базой становится не объем добытого сырья, а финансовый результат: разница между выручкой от его продажи и расходами компании, включая капитальные затраты. Поэтому расчет учитывает одновременно доход от реализации и затраты на развитие производства.
Конструкция ставит компанию перед выбором: направить деньги на проекты или перечислить их государству в виде налога. Ранее, в июне 2024 года, Минфин объяснял необходимость усиления налоговой нагрузки в отдельных отраслях высокой рентабельностью при низкой налоговой нагрузке.