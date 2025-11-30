Что ждет россиян в декабре 2025 года

Повышение утильсбора, новый этап эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, возможность подтвердить свою личность в банке с помощью цифрового паспорта. Обзор основных законодательных изменений с комментариями профильных авторов — в подборке “Ъ”.

Биометрия С 1 декабря начнется новый этап эксперимента по сбору биометрии у иностранцев. Данные будут собирать на всех пограничных пунктах при въезде и выезде из страны. Новый этап продлится до 30 июня 2026 года. Корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Александр Воронов: Фото: Дмитрий Лебедев , Коммерсантъ На первом этапе, с декабря 2024 года по июнь нынешнего, у иностранцев из безвизовых стран уже собирали отпечатки пальцев и цифровые фотографии, но делали это лишь в четырех столичных аэропортах и на одном пропускном пункте в Оренбургской области. В июне 2025 года начался второй этап: схему изменили, определив, что приезжим надо будет сдавать биометрические данные (образец голоса и фотографию) самостоятельно, причем как минимум за трое суток до приезда, установив для этого приложение ruID. По приезде в Россию данные предполагалось подтверждать в МФЦ. Промежуточные итоги эксперимента недавно подводил первый вице-премьер Денис Мантуров, который счел их «положительными» и привел данные, что с ноября 2024 года в России было выявлено 1,7 тыс. иностранцев, пытавшихся въехать в страну без разрешения. Наконец, с 1 декабря начнется третий этап эксперимента, когда иностранцев «при наличии технической возможности» вновь заставят сдавать отпечатки пальцев, но уже на большем количестве въездных пунктов. Примечательно, что количество таких пунктов ФСБ должна была согласовать со столичной мэрией, а Москва — профинансировать установку техники для сбора биометрических данных. Исходя из логики постановления правительства требование устанавливать ruID для иностранцев на третьем этапе также не отменяется. При этом лишь прохождение всех экспериментальных процедур дает приезжему возможность оформить патент на работу и купить сим-карту в РФ. Почему операторы связи просили упростить правила продажи сим-карт для туристов — в материале “Ъ” «За SIM прошу представиться».

Банки С 14 декабря кредитные организации для доступа к деньгам госкомпаний, пенсионным накоплениям, ресурсам госкорпораций и прочим государственным средствам должны будут иметь определенный кредитный рейтинг. Необходимые значения будут определять правительство и Банк России. Требования к рейтингу могут отличаться в зависимости от программы. Корреспондент одела финансов “Ъ” Юлия Пославская: Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Ранее учитывалось несколько параметров, в том числе участие в системе страхования вкладов, меры поддержки со стороны государства, объем капитала. Получение рейтинга даст кредитным организациям возможность работать с финансами госкорпораций, размещать средства в резервном фонде объединения туроператоров в сфере выездного туризма, компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО, пенсионных накоплений, а также открывать инвестиционные счета. Новая система также будет применяться при выдаче гарантий по таможенным платежам, открытии счетов эскроу для расчетов по договорам долевого строительства, спецсчетов для проведения капремонта многоквартирных домов. Как Центробанк вводил новые правила публикации информации для кредитных рейтинговых агентств — в материале “Ъ” «Кредитным рейтингам подравняют правила». С 29 декабря граждане смогут подтверждать свою личность в банках и других финансовых организациях по цифровому паспорту. Однако сделать это можно будет только при личном визите. Кроме того, клиент должен был ранее уже идентифицировать себя в этой организации. Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов: Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ На первом этапе, который действует с момента подписания постановления правительства, цифровой паспорт можно использовать для подтверждения возраста гражданина России при покупке алкогольной продукции или при посещении музеев и массовых мероприятий, а также для отправки и получения почтовых отправлений. На втором этапе цифровой паспорт может заменить бумажный, но не во всех случаях и только при личном присутствии того, чью личность он удостоверяет. В частности, при обращении в банк будет достаточно вместо бумажного документа предъявить QR-код из мобильного приложения «Госуслуги». Однако для онлайн-общения с банком цифровой паспорт использовать пока не получится. Всего запланировано шесть этапов внедрения цифрового паспорта, начало последнего из которых приходится на 1 июля 2029 года. Как в России развивались биометрические технологии — в материале “Ъ” «Скромное обаяние биометрии».

Транспорт С 1 декабря начнет действовать запрет на езду без зимних шин. Эта норма прописана в постановлении правительства. Отсутствие зимней резины считается «условием, при котором запрещается эксплуатация транспортных средств». За подобное нарушение водителя может ждать предупреждение или штраф в размере 500 руб. Зимняя резина обязательна до 1 марта. Как выросли цены на комплекты зимних шин — в материале “Ъ” «Переобуваться себе дороже». С 9 декабря тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта. Исключением станут мотоциклы, для них границы изменятся на 40%. Также будет изменен территориальный коэффициент. Как изменения скажутся на ценах на ОСАГО — в материале “Ъ” «"Автогражданке" пересчитают риски». 31 декабря завершится акция по бесплатному проезду отечественных электромобилей по платным дорогам. Она может быть продлена на следующий год, но ее условия, вероятно, претерпят изменения. Корреспондент отдела бизнеса “Ъ” Наталия Мирошниченко: Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Льгота предоставлялась правительством с 2023 года, однако в 2025 году под ее условия попали электромобили только российского производства, стимулирование спроса на которые — цель акции. По данным «Автостата», продажи электромобилей в РФ сокращаются: по итогам января—октября реализация таких машин снизилась на 11%, почти до 30 тыс. штук. В список автодорог входили М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцово»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральная кольцевая автомобильная дорога. Воспользоваться правом бесплатного проезда могли не только физлица, но также предприниматели и юрлица. Почему операторы ЭЗС просили вернуть льготу и для иностранных электрокаров — в материале “Ъ” «Электромобили съезжают с трассы». 31 декабря заканчивается срок автоматического продления водительских прав. Удостоверения, которые должны считаться недействительными с 1 января, будет необходимо продлить в обычном порядке. Юрист о новом порядке получения прав — в материале “Ъ”.

Утильсбор С 1 декабря изменяется формула расчета утилизационного сбора. Теперь кроме объема и года выпуска машины на размер пошлины будет влиять еще и мощность. Кроме того, льготные тарифы для физических лиц в 3,4 тыс. и 5,2 тыс. руб. на новые и подержанные автомобили соответственно сохраняются только на машины с мощностью до 160 л. с. За ввоз остальных авто гражданам придется заплатить коммерческий утильсбор. Корреспондент отдела бизнеса “Ъ” Наталия Мирошниченко: Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ В Минпромторге объяснили необходимость корректировки растущим спросом в РФ на высокомощные машины с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя — объема двигателя — теряет актуальность, уточняли в министерстве. По мнению Объединения автопроизводителей России, изменение механизма было необходимо и для пресечения серого бизнеса: когда физлицами для коммерческой продажи привозятся дорогостоящие автомобили с небольшим объемом турбодвигателя и электрическими, гибридными силовыми установками. Значительнее всего новые правила коснутся цен на гибриды, электромобили и машины ушедших из РФ брендов, поставляемые по параллельному импорту, поясняли автомобильные эксперты. Как индексация утильсбора сказывается на российском авторынке — в материале “Ъ” «Из последних лошадиных сил».

Отсрочки для бизнеса До 31 декабря участники долевого строительства могут получить отсрочку по некоторым платежам. Льгота касается неустойки, штрафов и других санкций в отношении застройщиков. Получить отсрочку можно по решению суда. Почему застройщики срывают сроки ввода жилья — в материале “Ъ” «Тихий дом». 31 декабря заканчивается срок моратория на плановые проверки аккредитованных IT-компаний. Подробнее о налоговом моратории — в материале “Ъ” «IT-компании не обойдут вниманием».

Торговля C 1 декабря вводится обязательная маркировка гигиенических товаров, какао-порошка и напитков на его основе, некоторых товаров для детей и стройматериалов. Как меняется рынок серого импорта — в материале “Ъ” «Над маркетплейсами навис груз ответственности». С 1 декабря устанавливаются новые квоты на экспорт минеральных удобрений. Они будут действовать до 31 мая 2026 года. Корреспондент отдела бизнеса “Ъ” Ольга Мордюшенко: Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Такая мера впервые была введена в декабре 2021 года и с тех пор постоянно продлевается. Общий объем новой экспортной квоты составит почти 18,7 млн тонн (10,6 млн тонн для азотных удобрений и более 8 млн тонн для сложных). Это несколько ниже текущих ограничений в 20 млн тонн, но некритично для химических компаний. Главная цель квот — гарантировать национальным сельхозпроизводителям необходимый объем удобрений на время повышенного спроса внутри страны весной, когда начинается посевная кампания. За постоянное применение квот выступают Минсельхоз и аграрии, в то время как производители удобрений указывают, что могут наращивать экспорт, при этом полностью обеспечивая внутренний рынок. Почему Россия наращивает производство удобрений — в материале “Ъ” «В поисках новых рынков».

Археология С 15 декабря будет отменен запрет на распространение некоторых сведений об археологических объектах. Изменения коснутся информации о местоположении памятника, наличии охранной зоны и прочего. Как Госдума рассматривала законопроект — в материале “Ъ”.

Василий Кузнецов