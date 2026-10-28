Путин: свыше 40 стран Африки получают российское зерно и удобрения
Российское зерно и удобрения поставляются уже более чем в 40 стран Африки, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Россия готова расширить эту географию, в ближайшее время товарооборот между странами может достигнуть $50 млрд.
«За девять месяцев 2026 года наша страна экспортировала в Африку 13 млн тонн агропродукции. По отдельным странам объемы отгрузок увеличились в несколько раз - не в процентах, а именно в разы», — заявил Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия — Африка».
Глава государства также отметил, что Россия является «одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности на Африканском континенте». Помимо прямых поставок продовольствия, африканской стороне предлагаются новые аграрные решения, семена, сельхозтехника, а также поддержка в создании инфраструктуры для транспортировки, хранения и переработки продукции, объяснил он.
По данным Агроэкспорта, в январе—сентябре 2026 года Россия экспортировала в страны Африки свыше 13,9 млн тонн продукции на сумму более $3,7 млрд. Год к году эти показатели выросли на 6% и 9% соответственно. Наибольший рост поставок обеспечили Кения — на $243,7 млн, Судан — на $96,1 млн, Танзания — на $30,1 млн, Мозамбик — на $26,7 млн и Уганда — на $25,3 млн. Крупнейшей страной-импортером является Египет. В январе—сентябре 2026 года туда направили сельскохозяйственной продукции на $1,5 млрд.