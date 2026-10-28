Путин: свыше 40 стран Африки получают российское зерно и удобрения

«За девять месяцев 2026 года наша страна экспортировала в Африку 13 млн тонн агропродукции. По отдельным странам объемы отгрузок увеличились в несколько раз - не в процентах, а именно в разы», — заявил Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия — Африка».