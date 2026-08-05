Химия вывозится стабильно

Отгрузки российских удобрений за рубеж в 2026 году сохранятся на уровне прошлого года или немного вырастут, считают эксперты. На рынок в основном будет влиять стоимость сырья — газа и серы, а также ситуация на Ближнем Востоке. Наиболее стабильная ситуация до конца года сохранится в секторе калийных удобрений, который не завязан на логистику через Ормузский пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экспорт минеральных удобрений из России может вырасти по итогам 2026 года, если текущая рыночная конъюнктура сохранится, и цены останутся выше средних значений 2025 года, прогнозируют в «Эксперт РА» (покрывает «Акрон», ГК «Азот», «Фосагро», «Уралкалий» и «Куйбышевазот»). В агентстве отмечают, что в целом сектор остается устойчивым, несмотря на сохраняющиеся риски.

В 2025 году Россия экспортировала 45 млн тонн удобрений. Как заявляла 21 июля «Вестям» глава Минсельхоза Оксана Лут, с начала года поставки превысили 20 млн тонн. В Центре экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка отметили, что отгрузки в январе—июне сохранились на уровне первой половины 2025 года — 23,2 млн тонн. Но консультант «Имплемента» Егор Козлов говорит о снижении поставок в первом полугодии. По его словам, основное влияние оказали временные экспортные ограничения, внеплановые ремонты на ряде производств и логистические затруднения на Балтике в зимний период.

Наиболее выраженная положительная динамика экспорта сохраняется в сегментах азотных и калийных удобрений, говорит младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Болдырева.

По ее словам, для производителей азотных удобрений ключевым конкурентным преимуществом остается доступ к относительно недорогому природному газу, а калийный сегмент выигрывает от восстановления мирового спроса и расширения поставок.

Фосфатный сегмент в первом полугодии, по словам госпожи Болдыревой, находился под существенно большим давлением. Рост мировых цен на серу — основное сырье для производства серной кислоты — привел к заметному увеличению себестоимости и оказал давление на рентабельность. По словам эксперта, высокий мировой спрос и рост цен позволят производителям только частично компенсировать увеличение затрат в первом полугодии.

Старший аналитик ЦЭП Газпромбанка Нина Адамова напоминает, что в марте—апреле 2026 года цены на азотные удобрения подскочили в два раза в условиях закрытия Ормузского пролива и ограничения экспорта карбамида Китаем. На пике котировки на базисе FOB Балтика достигали $800 за тонну (см. “Ъ” от 6 мая). Но, продолжает госпожа Адамова, в последние месяцы стоимость карбамида вернулась к $350–400 за тонну на фоне возобновления экспорта из Китая. В конце мая Пекин выделил квоты на вывоз 2 млн тонн карбамида с июня по август, что составляет около 10% мирового экспорта.

Цены на фосфаты в марте—апреле выросли на 27% и удерживаются на высоком уровне (выше $800 за тонну) из-за геополитических факторов и удорожания серы. Также на этот сегмент влияет отсутствие поставок из КНР, отмечает Нина Адамова.

В «Еврохиме» подтверждают, что по итогам июня цены на карбамид на основных рынках вернулись на уровень до начала конфликта на Ближнем Востоке, а цены на фосфорные удобрения остаются на 20–30% выше, чем до начала конфликта в Персидском заливе. Цены хлористого калия показали более умеренный рост (5–10% за время конфликта), так как глобальные цепочки поставок этого вида удобрений менее зависят от Ормузского пролива, повышение цен на рынках конечного потребления здесь связано в основном с ростом ставок фрахта, говорят в компании.

Как сообщили в «Еврохиме», общий объем экспорта удобрений компании в первом полугодии практически не изменился относительно аналогичного периода прошлого года, но несколько изменилась структура поставок. Так, отгрузки хлористого калия выросли на 16% в результате развития производственных активов, также рост наблюдался в фосфорных удобрениях, в аммофосе и DAP — двузначный. В азотной группе объемы экспорта сократились в физическом весе в основном из-за изменения структуры производства в пользу более концентрированных продуктов, а также из-за плановых сезонных ремонтов.

По мнению Егора Козлова, до конца года ситуация на рынке, вероятнее всего, останется неоднородной. Азотные удобрения будут наиболее чувствительны к развитию ситуации на Ближнем Востоке, стоимости газа, закупкам крупнейших импортеров и объему китайского экспорта. В фосфорном сегменте предпосылки для быстрого снижения цен пока ограничены, а рынок калийных удобрений, как ожидается, сохранит сравнительную стабильность, говорит эксперт. По его оценкам, экспорт российских удобрений вряд ли покажет существенный рост в этом году и, вероятно, сохранится на уровне 2025 года.

Ольга Мордюшенко