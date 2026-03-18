Российские производители удобрений попросили ввести потолок цен на серу

Российские производители удобрений обратились к правительству с предложением установить временный потолок цен на серу, которая резко подорожала из-за дефицита предложения. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с документом. Письмо в феврале направила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) профильному вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.

Собеседник агентства сообщил, что стабилизация цен на серу позволит сохранить устойчивую работу производителей минеральных удобрений и инвестиционную активность. Она обеспечит потребности аграриев и промышленных потребителей, а также выполнение обязательств по экспортным поставкам.

По словам источника, члены РАПУ готовы применять рыночные механизмы ценообразования после восстановления объемов производства и экспорта серы при полном обеспечении внутреннего рынка.

Правительство в ноябре ввело временный запрет на экспорт жидкой, гранулированной и комовой серы для поддержания внутреннего рынка. Отраслевые эксперты ожидали дальнейшего роста цен на минеральные удобрения.

