США снизили импортную пошлину на фосфорные удобрения для компании «ФосАгро»

Министерство торговли США снизило пошлину на импорт фосфорных удобрений для российской компании «Апатит» (входит в группу «ФосАгро» (MOEX: PHOR)) на 5,5 п. п., до 12,7%. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы ведомства. Новая пошлина действует с 17 апреля.

В 2021 году США установили для поставщиков фосфорных удобрений из России и Марокко компенсационные пошлины. Мера направлена на компенсацию государственных субсидий, которые, как считают в министерстве, компании получают в своих странах.

Из материалов мониторинга США следует, что текущая ставка пошлины для «Апатита» рассчитана после оценки госсубсидий в 2023 году. Ранее пошлина на импорт фосфорных удобрений составляла 18,2%. Пошлины для других российских компаний не пересматривались. Для «Еврохима» сбор составляет 23,8%, для прочих производителей — 16,3%.

АО «Апатит» — крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры в России. Продукцию компании поставляют в страны Западной Европы, Азии, Африки и Америки.