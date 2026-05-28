Карбамид в одни руки

Структура Александра Орехова, бывшего делового партнера Романа Троценко, консолидировала 100% производителя азотных удобрений ГК «Азот». Господину Орехову перешел пакет в 40%, ранее принадлежавший сестре основателя холдинга «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева Светлане Рыбальченко. Эксперты не ожидают существенных изменений в компании и указывают на хорошие перспективы азотного сектора.

Александр Орехов через АО «Антарес» и АО «НПО “Альтаир”» увеличил долю в крупном производителе удобрений ГК «Азот» с 60% до 100%, следует из сообщения компании от 28 мая. Из капитала ГК «Азот» вышла сестра основателя холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева Светлана Рыбальченко, владевшая 40%. Источники “Ъ” считают, что сделка прошла по номинальной стоимости или была безденежной.

Александр Орехов совместно с основателем корпорации AEON Романом Троценко был совладельцем ИК «АЕОН». Сейчас господин Орехов контролирует группу «Арктик Энерджи», среди активов которой — «Северная звезда», оператор разработки Сырадасайского месторождения с запасами 5,7 млрд тонн угля в Красноярском крае. На конец 2025 года он также был бенефициаром компании «Воркутауголь», входящей в топ-5 производителей коксующегося угля в России, сказано в отчетности компании. Бизнесмен находится под санкциями Великобритании, США, Канады и Швейцарии.

ГК «Азот» (ранее «СДС-Азот») создана в 2006 году на базе активов «СИБУР-Минудобрения», которые холдинг СДС купил у СИБУРа. Ранее 40% компании контролировал Михаил Федяев, 60% — Роман Троценко. В группу входят кемеровский «Азот», Ангарский азотно-туковый завод, АО «Мелеузовские минеральные удобрения», ООО «Волгоград полимер» и АО «Аммоний» в Татарстане. Мощности превышают 1,2 млн тонн аммиака, 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 1 млн тонн азотной кислоты, 600 тыс. тонн карбамида и 125 тыс. тонн капролактама — сырья для производства нейлона и капрона. В 2025 году выручка ГК «Азот» по МСФО выросла на 6%, до 121,9 млрд руб., EBITDA — на 1%, до 34,4 млрд руб., говорится в отчетности. Долг за 2025 год вырос почти вдвое и достиг 99,7 млрд руб.

В ближайшие несколько лет ГК «Азот» также рассчитывает построить в Коми комплекс по производству аммиака и карбамида мощностью 1,2 млн и 1,7 млн тонн в год соответственно. Запуск был намечен на 2031 год. В марте власти региона подтверждали эти планы.

Андрей Гурьев, глава Российской ассоциации производителей удобрений, март 2026 года, ТАСС: Сейчас заводы (по производству удобрений.— “Ъ”) работают практически с полной загрузкой.

Управляющий партнер a.t.Legal Николай Титов не ожидает серьезных изменений для операционной деятельности ГК «Азот». Судя по структуре сделки, речь не идет о смене управленческой модели. В таких случаях производственные активы, экспортные контракты, кредитные обязательства и корпоративное управление, как правило, продолжают работать в прежнем режиме. Для контрагентов важнее не фамилия акционера, а сохранение устойчивости расчетов, доступа к экспортной инфраструктуре и финансированию, добавляет он.

Последние три недели, отмечают в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), наблюдается охлаждение цен на азотные удобрения. На текущий момент цены на карбамид снизились примерно на 20% от апрельских пиков, составляя около $660 за тонну на базисе FOB Baltic.

Основной причиной стало сезонное ослабление спроса. Сейчас активные закупки карбамида сохраняются в основном со стороны Индии, а на других ключевых рынках — межсезонье, указывают аналитики.

При этом, отмечают в ЦЦИ, предложение азотных удобрений на мировом рынок остается ограниченным, что поддерживает цены на относительно высоком уровне. Согласно консенсус-прогнозу центра, высокие цены на карбамид — выше $500 за тонну FOB Baltic — сохранятся в третьем квартале 2026 года. К концу года эксперты допускают постепенное охлаждение котировок по мере восстановления предложения. Для российских производителей ситуация в целом остается благоприятной. Невысокая стоимость газа и сильные экспортные позиции позволяют сохранять конкурентоспособность даже в условиях коррекции цен, говорят эксперты.

Ольга Мордюшенко